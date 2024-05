Sean O’Malley avisa Ryan Garcia após falha nos testes de drogas: Isso seria péssimo para aquele idiota

TO mundo do boxe foi pego de surpresa com a notícia de Ryan GarciaOs testes de drogas falharam. Garcia, que derrotou de forma impressionante Devin Haney em uma luta do superleve no dia 20 de abril, se viu em apuros.

Pouco depois do que parecia ser uma vitória estelar, Garcia testou positivo para a substância proibida Ostarine. Os testes foram realizados uma vez antes da luta e uma vez imediatamente depois, com o jovem de 25 anos testando positivo em ambas as ocasiões. Esta revelação provocou fortes reações de comentaristas esportivos e também de outros atletas.

Ryan Garcia admite que lutou com Devin Haney usando drogas, mas não esteróides

Enquanto isso, números como Conor McGregor e Sean O’Malley expressaram as suas preocupações, com este último prevendo especificamente consequências graves para Garcia, a menos que ele consiga limpar o seu nome.

O incidente colocou GarcíaA maior vitória da carreira está em risco, com a possibilidade de ser anulada. Durante uma aparição no programa “Raw Talk” de Bradley Martyn, Sean O’Malley não se conteve em seus comentários sobre a situação.

“Sim, sinto que provavelmente iremos”, observou ele.

“Quero dizer, deve haver algum tipo de audiência ou algum tipo de coisa com a comissão atlética para onde a verdade será revelada. Provavelmente é uma questão de tempo.

“Tenho certeza de que eles provavelmente estão tentando investigar e descobrir. Isso seria péssimo para aquele idiota, porque então ele perderia todo aquele dinheiro. Ele tem que fazer isso se seu teste for positivo para esteróides puros, eu tenho certeza que eles vão tirar o dinheiro.

A rivalidade entre Garcia e O’Malley aumentou, alimentado por suas interações nas redes sociais e entrevistas. Garcia afirmou corajosamente em uma entrevista recente que poderia derrotar O’Malley em uma luta de MMA, declaração que gerou polêmica, mas não levou O’Malley a fazer qualquer julgamento oficial sobre a culpa de Garcia.