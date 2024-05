Sean O’Malley revela história maluca após falsa ligação policial: ‘Disseram que eu matei meus pais’

O campeão peso galo do UFC, Sean O’Malley, teve um fim de semana bastante inesperado em sua transmissão ao vivo de jogos.

“Cerca de uma hora e meia depois [to my stream]eu vi o maldito policial voando pela estrada”, disse O’Malley na segunda-feira no TimboSugar Show. “Sinto que instantaneamente soube, porque ouvi falar [some of the] streamers grandes, grandes sendo golpeados – as pessoas descobrem onde estão, depois chamam a polícia e dizem que aconteceu algo que obviamente não aconteceu, e então eles estão sendo golpeados.

“Então eu espiei pela janela para ver, talvez os policiais estivessem [busy] … talvez fosse outra coisa. Mas então eles estão no interfone e eu vejo um bando de policiais e eles dizem: ‘Saia com as mãos para cima’. Então eu saio, mãos para cima.

“Eu estava tipo, só vou ouvir. Eu poderia levar um tiro, você entende o que quero dizer? Tipo, merda”, continuou O’Malley. “Eu estava tipo, se eu apenas ouvi-los, ficarei bem. Mas nunca se sabe: alguém espirra e puxa o gatilho. Eu tenho espingardas apontadas para mim, como ARs de quatro policiais diferentes apontando para mim, e eu pensei, ‘Só vou ouvir’, e voltei.

“Eu estava sentado na traseira do carro da polícia algemado e pensei: ‘Cara, isso é loucura. Eu tinha liberdade há cinco minutos, agora não tenho nenhuma. Zero.’ E eu fico tipo, ‘Porra, eu nem fiz nada de errado’”.

O’Malley defendeu com sucesso seu título de peso galo com uma vitória por decisão dominante sobre Marlon Vera na luta principal do UFC 299 em março. “Sugar” conquistou o título após nocautear Aljamain Sterling no segundo round do UFC 292, em agosto passado, em Boston, e deve enfrentar Merab Dvalishvili, companheiro de equipe de longa data de Sterling, em sua próxima luta.

A estrela em ascensão de 29 anos já estava lidando com a estranheza da situação, então foi informado do que era suspeito de fazer desde a ligação para a polícia local.

“Disseram que eu matei meus pais ou algo parecido”, disse O’Malley. “Sim, eles pensaram que havia um atirador ativo lá dentro, tipo, ‘Quem está lá dentro?’ Eu estava tipo, ‘Não, eu estava apenas jogando.’ … Alguém ligou e disse que havia um atirador ativo lá dentro e duas pessoas mortas na casa ou algo assim.

“[The police said the caller referenced] meu endereço. Caramba, gostaria que pudéssemos encontrar aquela doninha que os chamou. Eles não conseguem encontrá-lo. Mas foi uma loucura.”

O’Malley acabou sendo dispensado, e agora o caos inesperado servirá como uma história interessante para contar nos próximos anos.