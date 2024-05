Sean Strickland, do UFC, brande arma de fogo após Pranksters Ding-Dong Ditch Home

Ex-campeão do UFC Sean Strickland acabou de provar mais uma vez que ele não é alguém com quem brincar … apontando uma arma para alguns brincalhões que acabaram de abandonar sua casa.

Strickland – que lutou pela última vez no octógono em janeiro – disse que o incidente aconteceu no fim de semana… por volta da 1h da manhã de sábado.

No vídeo capturado pelas câmeras de vigilância no berço, você pode ver que poucos segundos depois de eles saírem – Strickland saiu com um roupão de banho… e uma arma de fogo na mão esquerda.