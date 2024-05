Seize the Grey vence Preakness Stakes, nega Mystik Dan

BALTIMORE – D. Wayne Lukas abriu caminho para Seize the Grey depois que seu cavalo venceu o Preakness Stakes e foi interrompido por simpatizantes oferecendo parabéns.

“Acho que eles estão tentando se livrar de mim”, disse Lukas, 88 anos. “Eles provavelmente querem que eu me aposente. Não acho que isso vá acontecer.”

Não quando o treinador do Hall da Fama continua vencendo corridas importantes.

Seize the Gray encerrou a oferta da Tríplice Coroa do vencedor do Kentucky Derby, Mystik Dan, no sábado, indo de fio a fio para vencer o Preakness, dando a Lukas sua sétima vitória na corrida, uma abaixo do recorde de seu bom amigo Bob Baffert.

“Estou apenas um atrás dele – já o avisei”, disse Lukas. “Nunca envelhece neste nível e adoro a competição. Adoro entrar aqui com o resto deles.”

O potro cinza, montado por Jaime Torres, aproveitou a pista lamacenta como Lukas esperava, provocando a reviravolta no Hipódromo de Pimlico em uma segunda largada consecutiva impressionante, duas semanas depois de participar de uma corrida na eliminatória do Kentucky Derby em Churchill Baixas. Saindo com 9-1 como um dos arremessos mais longos do tabuleiro, Seize the Grey assumiu a liderança imediatamente após o portão de largada e nunca mais olhou para trás, terminando em 1:56,82.

“Achei linda a ação dele na parte traseira e sabia que ele estava controlando a pista”, disse Lukas. “Eu disse: ‘Cuidado, ele não vai desistir'”.

O jóquei Jaime Torres comemora depois que Seize the Grey se esforçou para vencer a 149ª corrida do Preakness Stakes no Pimlico Race Course. Foto de Samuel Corum/Getty Images

Mystik Dan terminou em segundo lugar no campo de oito cavalos correndo na corrida de US$ 2 milhões e 1 3/16 milhas. Depois de não conseguir se recuperar após sua vitória por uma margem no Kentucky Derby, seria uma surpresa se ele corresse no Belmont Stakes em 8 de junho no Hipódromo de Saratoga.

“Meu potro é um potro fantástico, e [I’m] estou orgulhoso dele”, disse o treinador Kenny McPeek. “Simplesmente não era o dia dele, mas ele viverá para correr novamente.”

O segundo lugar de Mystic Dan estende uma seca de seis anos em que o vencedor do Kentucky Derby não conseguiu repetir no Preakness Stakes. É a seca mais longa desde 1989 a 1997, de acordo com a pesquisa ESPN Stats & Information.

Seize the Grey foi um vencedor surpresa do Preakness enfrentando uma competição mais acirrada do que no Pat Day Mile em 4 de maio. Embora dada a conexão de Lukas, nunca deveria ser uma surpresa quando um de seus cavalos está coberto por um cobertor de flores de Susan de olhos pretos.

Ninguém nos 149 anos de história da corrida selou mais cavalos no Preakness do que Lukas, com 48 desde sua estreia em 1980. Ele teve dois desta vez, com Just Steel terminando em quinto, mas Seize the Grey – de propriedade de milhares de investidores envolvidos em o grupo MyRacehorse – conquistou a vitória.

“Você pode imaginar quantas pessoas vão saborear isso e se divertir?” Lucas disse. “Quer dizer, nem sei quantas pessoas possuem este cavalo. Não sei. São muitas pessoas, eu sei disso.”

Seize the Grey pagou $ 21,60 para vencer, $ 8,40 para colocar e $ 4,40 para aparecer. Mystik Dan pagou US$ 4,20 e US$ 2,80, enquanto o terceiro colocado, Catching Freedom, pagou US$ 3,20 para aparecer.

Baffert, que buscava uma nona vitória recorde em Preakness, deveria ter dois cavalos em campo, mas o favorito da linha matinal, Muth, foi arranhado no início da semana por causa de uma febre. A Imaginação de Baffert terminou em sétimo.

“Ele ainda está aprendendo”, disse Baffert. “Acho que estamos aprendendo o estilo dele. Vi muitas coisas hoje que posso mudar daqui para frente. Não acho que ele queira correr assim. Não tínhamos realmente um plano. Pensamos que seria Wayne ou nós .”

A ausência de Muth fez de Mystik Dan o favorito por 2-1, mas ele e o jóquei Brian Hernandez Jr. não conseguiram replicar sua viagem perfeita ao Derby – quando venceram a primeira finalização fotográfica de três vias da corrida desde 1947. Em vez disso, Torres montou Seize the Grey para uma vitória em sua primeira corrida da Tríplice Coroa de qualquer tipo.

“Não tenho palavras”, disse Torres, um jóquei de Porto Rico que só começou a correr quando viu isso na TV no final de 2019. “Estou muito animado, muito animado e muito grato a todas as pessoas que me apoiaram. , me ajudando.”

Este foi o último Preakness realizado no Hipódromo de Pimlico, tal como está, antes do início da demolição na pista histórica, mas em deterioração. O curso, porém, ainda realizará a 150ª edição no próximo ano, durante a construção.

Esse processo já está bem encaminhado em Belmont Park, e é por isso que a etapa final da Tríplice Coroa está acontecendo em Saratoga pela primeira vez e está sendo encurtada para 1¼ milha devido ao formato do percurso. Espera-se que Serra Leoa, segundo colocado do Kentucky Derby, seja a atração principal desse campo, embora Lukas tenha dito que esperaria para ver Seize the Grey também concorrendo.

A Associated Press contribuiu para esta história.