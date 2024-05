Seleção Europeia da Temporada: Mbappé, Bellingham, estrela de Kane

Todas as semanas, apresentaremos os melhores jogadores das cinco principais ligas da Europa (Premier League inglesa, Bundesliga alemã, LaLiga espanhola, Ligue 1 francesa e Serie A italiana) usando o sistema exclusivo de classificação WhoScored.

As classificações são baseadas em um algoritmo abrangente que usa dados Opta durante partidas ao vivo, com mais de 200 estatísticas brutas, que nos dá uma classificação única de 1 a 10 (1 sendo ruim; 10 sendo excelente) ponderada de acordo com a influência do jogador dentro de um jogo.

Saiba mais sobre como as classificações são calculadas no WhoScored aqui. Aqui estão os melhores jogadores de toda a temporada.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

Goleiro: Gianluigi Donnarumma (PSG | Ligue 1) – 7,14

O PSG sofreu apenas 33 gols no campeonato nesta temporada e Donnarumma fez 3,7 defesas a cada 90 minutos em 2023-24. O internacional italiano também não sofreu golos em 10 das 25 partidas.

Lateral-direito: Joshua Kimmich (Bayern de Munique | Bundesliga) – 7,13

Lesões fizeram com que Kimmich (que costuma ser meio-campista) brilhasse como lateral-direito nos últimos meses da temporada. Embora o Bayern não tenha conseguido defender o título da Bundesliga, Kimmich impressionou com a bola e obteve uma taxa de sucesso de 91,3% em 81,7 passes em 90.

Defesa-central: Virgil van Dijk (Liverpool | Premier League) – 7,15

Van Dijk foi imperioso na defesa do Liverpool nesta temporada. Os Reds só conseguiram expulsar o técnico Jürgen Klopp com a medalha de vencedor da Carabao Cup na última campanha do alemão em Anfield, mas Van Dijk se destacou e obteve a melhor taxa de sucesso em desafios aéreos (81,4%) na Premier League.

Defesa-central: Alessandro Buongiorno (Torino | Série A) – 7,14

O Torino ostenta o quarto melhor recorde defensivo da Série A nesta temporada, com Buongiorno se destacando na saída de bola. O zagueiro teve a terceira melhor taxa de sucesso de tackle (87,5%) na primeira divisão da Itália e fez mais interceptações (69) do que qualquer outro jogador da divisão.

Lateral-esquerdo: Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen | Bundesliga) – 7,58

Grimaldo foi a maior transferência gratuita da história da Bundesliga? O lateral é um dos sete jogadores que registrou dois dígitos em gols (10) e assistências (13) nas cinco principais ligas da Europa – esta última o segundo melhor retorno. O jogador de 28 anos também ficou em primeiro lugar em passes importantes dos defensores (78).

Meio-campo direito: Bukayo Saka (Arsenal | Premier League) – 7,67

Saka desfrutou de sua campanha mais prolífica até o momento e terminou a campanha com 16 gols marcados no campeonato. O extremo do Arsenal também deu nove assistências adicionais, provenientes de 91 passes importantes, ocupando o sexto lugar nas cinco principais ligas da Europa nesta temporada.

jogar 1:03 Jude Bellingham: a sensação goleadora do Real Madrid Assista aos melhores momentos que levaram Jude Bellingham a manter o primeiro lugar entre os melhores jogadores masculinos do ESPN FC com 21 anos ou menos.

Meio-campo central: Jude Bellingham (Real Madrid | La Liga) – 7,81

Após sua transferência de verão de 103 milhões de euros de Dortmund, Bellingham enfrentou os rigores da LaLiga como um pato na água. O meio-campista do Real Madrid terminou a temporada com 19 gols e seis assistências, enquanto apenas Lucas Ocampos (33) conquistou a posse de bola no terceiro ataque a mais do que o jovem de 20 anos (29) na primeira divisão espanhola.

Meio-campo central: Rodri (Manchester City | Premier League) – 7,62

Coração do Manchester City no meio-campo, Rodri foi mais uma vez excelente ao conquistar o título da Premier League. Ele fez passes mais precisos (3.359) do que qualquer outro jogador da primeira divisão da Inglaterra e conquistou a posse de bola no meio-campo o terceiro mais vezes (132) do que qualquer outro jogador.

Meio-campo esquerdo: Kylian Mbappé (PSG | Ligue 1) – 7,71

Mbappé está deixando o PSG por transferência gratuita neste verão e o faz após uma campanha que o viu marcar 27 vezes e dar mais sete assistências. O jogador de 25 anos fez mais chutes (120) do que qualquer outro jogador da Ligue 1 nesta temporada.

Atacante: Harry Kane (Bayern de Munique | Bundesliga) – 7,82

Embora não tenha conseguido levar o Bayern de Munique à glória na Bundesliga graças à ascensão do Bayer Leverkusen, Kane teve uma ótima temporada de estreia na Alemanha. O atacante inglês marcou mais gols (36) e mais chutes (146) do que qualquer outro jogador nas cinco principais ligas europeias nesta temporada. Ele também somou oito assistências e esteve diretamente envolvido em 46,8% dos gols do Bayern no campeonato.

Atacante: Serhou Guirassy (VfB Stuttgart | Bundesliga) – 7,73

Estrela da campanha memorável do VfB Stuttgart, Guirassy marcou 28 golos no campeonato e ajudou-o a terminar em segundo lugar na Bundesliga. O avançado guineense foi consistente na marcação da baliza da equipa de Sebastian Hoeness e obteve uma melhor taxa de conversão (30,4%) nos seus remates do que qualquer outro jogador na Alemanha.