Selena Gomez lambe a virilha do namorado Benny Blanco no bolo ‘Open Wide’

Selena Gomez parece muito animada com o namorado Benny Blanco novo livro de, comendo um bolo saboroso com o formato dele – e entrando primeiro na língua, mirando abaixo da cintura.

A atriz postou uma foto interessante em seu Instagram na terça-feira – mostrando ela descendo e lambendo um bolo que foi feito para ser uma réplica do livro de receitas de Benny, ‘Open Wide’… que acabou de ser lançado esta semana. O problema… uma foto do próprio BB está no bolo.