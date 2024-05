Sem Messi, sem faísca, enquanto a rivalidade entre Orlando e Miami cai por terra

ORLANDO, FL. – O empate em 0 a 0 entre Orlando City e Inter Miami na MLS na noite de quarta-feira expôs algumas duras realidades para ambos os times, mas também destacou uma suposta rivalidade que nunca pegou fogo.

A partida pode ter sido agendada durante a “Semana da Rivalidade” da MLS – uma jornada usada para colocar os rivais mais ferozes da liga uns contra os outros – mas, com Lionel Messi afastado devido a lesão, a narrativa forçada pareceu convencer apenas um dos Os dois lados da Flórida.

Orlando deu as boas-vindas a Miami com uma série de piadas às custas dos Herons. “Os movimentos do condado de Broward estão aqui” ecoou por todo o estádio antes do time sair para treinar em campo. O mascote leão de Orlando City, Kingston, então exibiu uma placa que dizia: “CABRA Desaparecida. Se encontrado, devolva 2 Argentinas” e mais tarde foi mostrado destruindo algumas bóias flamingo rosa (o mais próximo que conseguiram chegar de uma garça, eu acho). exibiu uma apresentação de slides de torcedores no estádio vestindo camisetas da Argentina ao som da música “Don’t Cry for Me Argentina” enquanto sobrepunha um emoji de lágrima em todos os rostos.

A zombaria continuou na contagem regressiva para o pontapé inicial. Orlando optou por destacar os torcedores de Miami no jumbotron com frases provocativas por baixo. “Ainda negando que um certo atacante retornará ao Barcelona” foi colocado sob um torcedor vestindo a velha camisa do Barcelona de Messi, antes de mudar para “Não percebi que Beckham não joga no time”. Então, um “torcedor do Inter Miami desde junho, torcedor do Kansas City Chiefs desde fevereiro (provavelmente)” estava exibindo alguns dos que usavam o kit rosa dos Herons.

A equipe do Orlando City também tentou canalizar a mesma energia durante as entrevistas pré-jogo para a ESPN.

“É sempre um Clássico contra o Miami, mas muito mais agora devido à atenção que receberam recentemente”, disse o técnico Oscar Pareja. “Sem dúvida, a rivalidade é uma data especial”.

O defesa Robin Jansson acrescentou: “É o mais próximo que temos de uma rivalidade, e houve alguns confrontos acirrados contra eles. Mas, sim, é uma rivalidade”.

Luis Suarez sai do Estádio Inter&Co com um sorriso. Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Esportes

Mas embora a conversa pré-jogo e as brincadeiras no estádio tenham sido planejadas para criar um clima, os torcedores do Orlando não trouxeram a intensidade que um clássico de verdade contém. Eles tentaram vaiar os jogadores do Miami enquanto eles entravam em campo, mas seus esforços foram rapidamente abafados por aplausos e não houve tifo, nenhum canto ou qualquer tentativa de esforço organizado para fazer os Herons sentirem a pressão de estar em um jogo fora de casa.

Em vez disso, o habitual “Vamos Orlando, esta noite temos que ganhar” [Come on Orlando, tonight we have to win] a música foi combinada com instrumentais que podiam ser ouvidos em pontos aleatórios ao longo do jogo. Dificilmente a atmosfera mais imponente.

Mesmo sem a presença de Messi, os torcedores do Miami se defenderam e torceram pelo time em um canto remoto do estádio, agitando bandeiras e cantando o tempo todo. Dentro e fora do campo, os jogadores do Miami também não se incomodam com quaisquer vagas tentativas de intimidação.

“Eles são tecnicamente nossos rivais”, disse o goleiro do Miami, Drake Callender. “Quero dizer, eles são o outro time da MLS na Flórida. Eles são roxos e nós somos rosa. Clássicos onde você pode ver o outro estádio do seu. É verdade que eles estão no centro da Flórida e nós no sul da Flórida. Para os novatos, trata-se de reconhecer que quando jogamos contra o nosso rival, ou mesmo contra qualquer time, precisamos jogar para vencer”.

No final, nenhum dos times conseguiu encontrar uma faísca, já que Luis Suárez e Robert Taylor perderam boas chances logo no início e Callender provou ser fundamental ao fazer três defesas para o Miami, para evitar a pressão do Orlando e garantir seu primeiro jogo sem sofrer golos desde 2 de março (coincidentemente em uma vitória por 5 a 0 sobre o Orlando no Chase Stadium.)

“Defendemos bem, tivemos boa circulação e jogamos bem a bola. Quando não conseguimos pressionar por cima, os três meio-campistas e dois alas pressionaram. muito”, disse depois o técnico Gerardo Martino, que não fazia comentários positivos sobre a retaguarda do Miami.

Miami precisou aumentar seus esforços defensivos nos últimos jogos, muitas vezes contando com Messi para resgatá-lo, e sempre seria uma tarefa difícil, já que não derrotou os Leões no jogo da MLS em Orlando.

Ele limpou a falta de Messi na frente quando sua seqüência de cinco vitórias consecutivas chegou ao fim – apenas a segunda vez nesta temporada que os Herons ficaram sem gols – mas fez o suficiente para conquistar um ponto e manter o primeiro lugar na Conferência Leste por enquanto.

Talvez tenha sido bom que Messi não estivesse lá; está acostumado a disputar as rivalidades mais intensas do mundo: Barcelona x Real Madrid e Argentina x Brasil. A versão Miami-Orlando ficou muito aquém, pois as narrativas fabricadas não podem fazer muito. Com quatro anos de história na MLS, os Herons estão escrevendo sua própria história e isso não parece incluir tensão contra Orlando.