Serei o maior torcedor do Spurs no jogo do Man City – Havertz do Arsenal

O atacante do Arsenal, Kai Havertz, disse que será “o maior torcedor do Tottenham de todos os tempos”, enquanto Mikel Arteta alertou que “qualquer um pode vencer qualquer um” ​​antes da visita crucial do Manchester City ao Tottenham, na terça-feira.

A equipe de Havertz venceu por 1 a 0 o Manchester United no domingo – apenas a segunda vitória em Old Trafford em 17 visitas – com o gol de Leandro Trossard aos 20 minutos levando o Arsenal de volta ao topo da Premier League por um ponto, depois de disputar uma partida mais do que a equipe de Pep Guardiola.

O jogo a menos do City será contra o Spurs e o Arsenal precisará de um favor de seu feroz rival do norte de Londres se quiser conquistar seu primeiro título desde 2004.

“Serei o maior torcedor do Tottenham de todos os tempos”, disse Havertz à Sky Sports. “Vamos esperar pelo melhor.”

Kai Havertz deu assistência para o gol da vitória de Leandro Trossard em Old Trafford. Foto de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

O último jogo do Arsenal é contra o Everton, no Emirates Stadium, no domingo, e Arteta acrescentou: “Minha experiência nesta liga é que qualquer time pode vencer qualquer time. Vivi vários cenários no último dia, quando muitos times precisam. A margem de o respeito que todos colocam nos jogos é fenomenal.

“Sabemos que precisamos de um resultado [for Spurs against City]. Precisamos fazer a nossa parte ainda no último jogo. Mas hoje queríamos abrir aquela caixa de sonhos para viver o último dia da temporada diante do nosso povo com a oportunidade de vencer a Premier League.

“Isso é algo que vamos viver juntos e estou muito satisfeito por fazermos isso com esses jogadores e equipe.”

A história não favoreceu o Arsenal no domingo, já que venceu apenas uma das 16 viagens anteriores a Old Trafford.

“Hoje tivemos que jogar em um lugar realmente especial, onde nossa história não era muito otimista sobre o que poderia acontecer, mas encontramos uma maneira de vencê-lo”, disse Arteta. “Isso diz muito sobre o quanto a equipe deseja.”

A vitória do Arsenal no domingo foi a 27ª, recorde do clube, nesta temporada na Premier League. Eles superaram essa marca duas vezes na antiga primeira divisão em 1970-71 (29 vitórias) e 1930-31 (28).

“Isso não é progresso, é história”, disse Arteta orgulhoso. “Isso é muito difícil de fazer, especialmente na liga onde jogamos agora. Um grande elogio a todos os jogadores e comissão técnica pelo que fizeram.”

Informações da Reuters foram usadas nesta história.