Série de cinco vitórias consecutivas do Inter Miami termina sem Messi

Drake Callender fez três defesas em seu segundo jogo sem sofrer golos na temporada e o Inter Miami enfrentou o Orlando e empatou sem gols na noite de quarta-feira.

Miami (8-2-4), que nunca derrotou os Leões na partida da MLS em Orlando, teve sua seqüência de cinco vitórias consecutivas chegando ao fim. Miami buscava se tornar o terceiro time desde 2019 a vencer seis partidas consecutivas da temporada regular na mesma temporada.

Sem Messi, sem gols I Orlando 0-0 Inter Miami I Gols e destaques I MLS

Orlando (3-5-4) está apenas 1-3-3 em casa nesta temporada.

Lionel Messi não jogou pelo Miami devido a uma esquerda lesão na perna. Messi jogou o jogo inteiro no sábado, apesar do susto de lesão no primeiro tempo. Ele deixou o jogo por um breve período no final do primeiro tempo, após algum tipo de problema no joelho esquerdo, após sofrer falta do zagueiro George Campbell.

Luis Suarezque marcou dois gols contra o Orlando no início desta temporada, teve uma boa oportunidade de gol nos primeiros três minutos, mas foi defendida por Pedro Gallese.

Callender fez uma parada no chute de Martin Ojeda aos 32 minutos para manter o placar sem gols.