Shakira fornece a trilha sonora da Copa América 2024: ‘Punteria’, a nova música oficial

Ómais uma vez, a estrela da música colombiana Shakira dará mais uma vez a trilha sonora do futebol, como fez na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha e na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.

É a vez da Copa América 2024, para a qual ela adaptou uma música de seu repertório mais recente: ‘Puntera’, incluída em seu mais recente álbum “Las mujeres ya no lloran” e se apresentou em dueto com Cardi B.

E foi esta música que foi escolhida no final, pela simples razão de que no futebol tudo é pontaria, num passe, num remate, numa defesa, na cara para a baliza, a precisão tem um papel crucial. Então Shakira volta a colocar o seu trabalho ao serviço do desporto mais popular do mundo.

Do famoso ‘Waka-Waka’ ao ‘Puntera’.

Daqui a quase um mês, de 20 de junho a 14 de julho, todos os torcedores de futebol estarão cantando ‘Puntera’. O anúncio foi feito na tarde de terça-feira em Nova York pela própria artista colombiana, acompanhada pelo presidente do Grupo Univision Networks, Ignacio Meyer.

Junto com o anúncio da música e sua adaptação para ser imagem e música da emissora oficial do torneio, foi divulgado um vídeo mostrando algumas imagens da voz da cantora colombiana, que continua… e continuará encantando o mundo da bola.

Não foram dados mais detalhes nem houve apresentação oficial, exceto as palavras de ambos durante o evento na cidade dos arranha-céus.