Shakira responde aos elogios estranhos de Tom Cruise sobre seus quadris

Adepois Shakira e Gerard Piqué separação, uma relação de mais de 10 anos em que pouco Milão e Sasha nasceram, muitos rumores ligavam a cantora a homens do mundo do show business.

E embora um dos rumores mais persistentes ligados Shakira com Lewis Hamilton depois de várias reuniões públicas, Tom Cruise também estava na lista de supostos pretendentes.

O fato é que Hamilton e Cruzeiro foram vistos com o colombiano durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami de 2023, realizado em maio. Por isso é tão curioso que quase um ano depois ainda se fale desse acontecimento. Além disso, só agora é que Shakira foi questionado sobre o que Cruzeiro tinha que dizer.

O que Tom Cruise disse sobre Shakira e seus quadris em 2023?

Diante de muitos rumores e especulações sobre supostos relacionamentos e interesses românticos, em junho passado Tom Cruise foi entrevistado durante ‘Despierta America’ da Univision e foi questionado sobre Shakira. Ele só elogiou ela e sua família: “Ela é muito talentosa. Ela e sua família são pessoas adoráveis. Sempre admirei o trabalho dela… Ela é uma pessoa muito boa, ela é uma pessoa muito boa.”

Aquela conversa com o jornalista Jéssica Rodrigues liderado Cruzeiro para responder a uma estranha pergunta sobre os quadris da colombiana, obviamente brincando com o título de sua música ‘Hips Don’t Lie’ que ela canta com Wyclef Jean e que saiu em 2006. Bem, Cruise afirmou: “Não, os quadris dela não’ não minta! Eles não mentem!

Esta frase levou à especulação de que algo mais poderia ter acontecido entre eles, embora também tenham surgido dúvidas sobre o jornalista e se era uma pergunta a ser feita a um homem sobre uma mulher que não é sua companheira ou que tem um relacionamento com eles.

A resposta de Shakira a Tom Cruise e a questão dos quadris

No dia 6 de maio de 2024 aconteceu o Met Gala, ao qual o colombiano chegou com um vestido vermelho Carolina Herrera que se referia a rosas vermelhas. E na chegada de ‘Shaki’ o mesmo jornalista Jéssica Rodrigues abordou o assunto dos quadris: “Há alguns meses entrevistei Tom Cruise e eu disse a ele: ‘Os quadris de Shakira não minta’, e ele disse: ‘Não, eles não mentem’.”

Bom, naquele que foi um tema incômodo de responder, já que pode ser tomado como uma resposta direcionada a Tom Cruisea artista soube responder de forma criativa, quase como a letra de seu último trabalho musical intitulado ‘Women Don’t Cry Anymore’: “Você tem razão, eles são os quadris mais honestos”.

O que foi dito sobre o suposto relacionamento de Shakira e Tom Cruise?

Na época, enquanto os rumores sobre Lewis Hamilton e Shakira estavam crescendo, a US Weekly publicou que uma suposta fonte próxima à cantora descartou qualquer relacionamento entre essas estrelas: “Shakira não está interessado em ter nada romântico com Tom. Ela não quer sair com ele, nem com qualquer outra pessoa, porque está focada nos filhos e na carreira… Por enquanto.”

E acrescentaram que ela achou “hilário” que se falasse desse suposto romance. Na revista Heat, de maio de 2023, também citaram uma suposta fonte próxima à atriz nascida em Barranquilla na qual ela indicou que o relacionamento dela era cordial, embora houvesse interesse do ator: “Eles conversam, mas não há atração ou romance da parte dela. Shakira só é amiga dele. Ela fica lisonjeada com o interesse dele, mas não quer mais nada.”