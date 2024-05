Shaq vaza nova marca secreta de gomas durante entrevista

Os fãs da NBA receberam um presente inesperado esta semana quando o ícone do basquete Shaquille O’Neal, carinhosamente conhecido como Shaqinadvertidamente revelou seu último empreendimento durante uma entrevista com TMZ Esportes.

Em meio a discussões sobre os playoffs da NBA em andamento, o Membro do hall da fama deixe escapar que em breve ele apresentará sua própria linha de balas de goma.

Na entrevista, O’Neal mencionou casualmente sua incursão no negócio de doces, indicando uma colaboração com o que ele apelidou de “o maior jogador de doces do mundo.”

Ostentando uma bolsa etiquetada “Gomas Shaq A Licious XL,” o antigo Estrela da NBA revelou sua próxima confeitaria, convidando de forma divertida América para “arrancar minha cabeça a qualquer hora.”

Com sabores como pêssego, ponche de frutas vermelhas e laranja, no formato de sua icônica cabeça, a linha de doces de Shaq promete trazer um toque único ao cenário da confeitaria de goma.

No entanto, os detalhes além deste teaser permanecem escassos, já que O’Nealtalvez percebendo seu deslize, evitou divulgar mais detalhes, afirmando apenas que os doces estariam disponíveis “breve.”

O império empresarial de Shaquille O’Neal é enorme

Esta revelação acrescenta ainda outra camada à O’Neal’s portfólio de negócios diversificado, que abrange desde endossos com grandes marcas como Reebok, Icy Hot, Papa John’se O Seguro Geral à propriedade de vários empreendimentos, incluindo 150 lava-rápidos, restaurantes fast food, 40 academias de ginástica e até uma marca de sanduíches de frango.

Em uma recente aparição em podcast, a lenda do basquete forneceu informações sobre sua filosofia de negócios, enfatizando o compromisso com investimentos que tenham o potencial de impactar vidas positivamente.

“Eu faço investimentos, não por razões monetárias, mas… se isso vai mudar a vida das pessoas”, ele explicou.

Apesar de seu imenso sucesso dentro e fora das quadras, O’Neal permanece humilde sobre suas conquistas, expressando o desejo de manter seus ganhos totais em sigilo por respeito à sua família.

“Parece que você está se gabando,” ele comentou, ecoando seu compromisso com a humildade e a gratidão.

Como Fãs da NBA aguardamos ansiosamente o lançamento oficial do Shaq’s balas de goma, a revelação acidental serve como uma surpresa deliciosa para os fãs do ícone do esporte, oferecendo um vislumbre de seu império em constante expansão.