Shaquille O’Neal dedica faixa dissimulada a Shannon Sharpe em meio ao debate de Nikola Jokic MVP

FWorms estrela da NBA Shaquille O’Neal iniciou uma interessante guerra de palavras com Shannon Sharpe, lançando uma faixa dissimulada para a ex-estrela da NFL.

O’Neal52 anos, não suportou as críticas de Sharpe55, depois que a NBA nomeou seu MVP para a temporada de 2024, dando o prêmio ao centro do Denver Nuggets Nikola Jokić.

Sharpe reivindiquei aquilo O’Neal está com ciúmes porque Jokic conquistou seu terceiro título de MVP da NBA em quatro anos. Na verdade, Shaq O próprio entrevistou o ‘Coringa’ depois que ele ganhou o prêmio e disse-lhe que teria dado o prêmio a Shai Gilgeous-Alexander, líder do surpreendente Oklahoma City Thunder.

Sharpe chamou o comentário de mau gosto e disse em seu podcast The Nightcap que Shaq ficou com inveja porque só conseguiu ganhar o prêmio uma vez na carreira.

Então a guerra entre vocês, figuras do esporte, começou quando O’Neal respondeu dizendo Sharpe nem sequer foi “classificado entre os 10 primeiros” de sua própria “profissão”. Ele até compôs algumas rimas para expor seu caso, divulgando a faixa em sua conta no Instagram e em seu The Big Podcast.

Sharpe também acusado Shaq de estar fora da conversa enquanto o GOAT da NBA e a ex-estrela do Lakers e Heat compartilhavam uma captura de tela de um artigo que classificou Sharpe em 51º lugar em uma lista dos melhores tight ends de todos os tempos.

“Eu sei que você está tentando se manter relevante fofocando em seu podcast. Não acreditamos em você. Você precisa de mais pessoas e caso tenha esquecido. 4 toques, três finais Mvp top 50 e top 75. google me,” O’Neal escreveu em uma de suas postagens no Instagram.

O’Neal mira em Sharpe

Na música, um remix de uma espécie de ‘Número Um’ de Ryan Garcia,‘ O’Neal aborda diretamente Sharpe e diz a Sharpe ele está “muito abaixo de mim”.

‘Todo o seu comportamento é mais falso do que o novo rapper musculoso / Você é mole antes de voar, prefere me twittar / Eu estava em três carros diferentes quando você estava com um metro de altura / Tudo o que vejo são cifrões, eles chegando 3D”, O’Neal raps.

‘Deixe-o quente, não há como contornar meus diplomas / Você não está no meu lugar, você é como um peewee.’

“Ele me chama de Rocky do mesmo jeito que eu RiRi. Chego ao saco verde, não me refiro a um cortador de grama / jato voando, direção no exterior, melhor compra, chuva torrencial”, ele continua.

O’Neal também diz que “provou” que é “o melhor” enquanto chamando o podcast de Sharpe de “podcast bulls ** t”.

Ele também marcou artistas como 50 Cent e Rick Ross : “Você nunca pode quebrar o INBreakable. e para todas as pessoas que conhecem nós dois, não me liguem, isso nunca vai [be] sente-se.”

O’Neal não é estranho à cena musical, lançando seu primeiro álbum de platina, ‘Shaq Diesel’, em 1993. Ele também trabalhou com outros grandes nomes da cena musical, como Phife Dawg e o Notório BIG