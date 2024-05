Shaquille O’Neal fala sobre Shannon Sharpe, ‘Eu sou melhor que você’

Esquecer Drake dar Kendrick Lamarhá uma nova carne tomando conta – Shaquille O’Neal vs. Shannon Sharpe … com a lenda da NBA mandando tiros no Hall da Fama da NFL por alegar que está com “ciúmes” de Nikola Jokić.

O drama começou depois que a equipe de “Inside the NBA” apresentou o prêmio de Jogador Mais Valioso da liga ao Joker durante o show de quarta-feira… quando durante a entrevista, Shaq disse ao astro do Nuggets que ele é o melhor jogador da liga – mas sentiu Shai Gilgeous-Alexander mereceu o prêmio nesta temporada.

Sharpe então entrou em seu podcast “Nightcap” para reagir aos comentários de Shaq com Chade Johnson dar na Arena Gilbert … sugerindo que O’Neal tem inveja dos elogios de Jokic.

“Shaq deveria ter cinco MVPs”, disse Sharpe. “Ele vê um cara como Nikola Jokic que não é tão dominante quanto ele e consegue três em quatro anos. Quando você é historicamente ótimo, eles falam de você como um grande jogador de basquete, o GOAT, e Shaq nunca é mencionado.”

“Acho que uma parte dele tem inveja disso… é difícil para mim colocar alguém na conversa do GOAT com um MVP”, acrescentou. “Se Shaq tivesse minha ética de trabalho, ele teria 40.000 pontos.”

Shaq levou as palavras de Sharpe para o lado pessoal … respondendo ao Instagram e acusando-o de atrair cliques, já que ele estava apenas defendendo a SGA.

As coisas ficaram ainda mais pessoais… já que Shaq disse que Shannon está com ciúmes dele.

“Não esqueça que eu sei o que você fez para conseguir [where] você está”, disse ele. “Eu estou com ciúmes, parece que você está com ciúmes. EU [know] você está tentando se manter relevante fofocando em seu podcast … 4 toques, três finais MVP, top 50 e top 75. Google-me. Dê isso [be] Muito francamente, todo esse novo sucesso que você obteve, você ainda está sob meu comando”, acrescentou.

O Grande Aristóteles não parou por aí – ele disse que tem mais dinheiro e é simplesmente melhor em todos os aspectos.

Sharpe não aceitou sentado … respondendo: “Ele pode tirar todas as fotos. Sim, você tem mais dinheiro, sim, você é mais famoso do que eu, sim, você é mais conhecido, você vai ter mais dinheiro do que jamais tive… mas ninguém jamais dirá que fui preguiçoso ou que me enganei.”