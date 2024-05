Shaquille O’Neal e Carlos Barkleyduas lendas da NBA, lutam há anos no estilo wrestling no Studio J da TNT em Atlanta no ‘Inside the NBA’.

Shaq (na TNT desde 2011) e ‘Senhor Carlos‘ (na TNT desde 2000) lutam há décadas em NBA tribunais e nos estúdios de TV, rixas que podem terminar no final desta temporada como direitos de TV de Turner com o NBA expirar.

Shaquille O’Neal x Charles Barkley e suas lutas históricas na TV

O Bleacher Report reuniu uma compilação de As melhores brigas de TV de Shaquille e Barkley: “Shaq e Barkley brigando no estúdio de TV.”

Ernesto Johnson e Kenny Smith completam a equipe ‘Inside the NBA’, que ganhou 13 prêmios Emmy desde Shaq juntou-se à equipe.