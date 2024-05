Sharon Stone e Liam Neeson defendem Kevin Spacey e querem que ele atue novamente

O ator em apuros está de volta ao discurso público por causa do documentário “Spacey Unmasked” – agora transmitido no Max – que detalha mais alegações de má conduta sexual contra o ator… todas as quais ele negou.

É claro que as acusações contra Spacey não foram sustentadas no tribunal até agora… no ano passado, ele foi absolvido de nove acusações no Reino Unido, incluindo agressão sexual e agressão indecente. No ano anterior, ele foi considerado inocente em um caso civil de abuso sexual.