Shavkat Rakhmonov zomba de Joaquin Buckley após frase ‘delirante’

Shavkat Rakhmonov não está aqui para ouvir as chamadas de Joaquin Buckley.

O terrível candidato ao meio-médio, que possui uma taxa de finalização de 100 por cento em sua carreira de 18-0, respondeu depois que Buckley mencionou seu nome no final de maio como um oponente em potencial. Isso aconteceu depois que Buckley convocou Conor McGregor após sua vitória no UFC St. Louis, antes de voltar sua atenção para Gilbert Burns como a próxima luta ideal.

Aparentemente, Buckley continuou olhando cada vez mais para cima na classificação até pousar em Rakhmonov, mas o atacante de 29 anos não pensou muito em sua chamada.

“Achei que sua chamada de Conor fosse delirante, mas desta vez você realmente se superou”, disse Rakhmonov em resposta à mensagem de Buckley no Twitter.

Achei que sua frase de destaque do Conor era delirante, mas desta vez você se superou https://t.co/GGuAeNFvzv – Shavkat “Nômade” Rakhmonov (@Rakhmonov1994) 30 de maio de 2024

Ao que tudo indica, Rakhmonov está provavelmente a uma vitória da disputa pelo título, depois de demolir Stephen Thompson em sua partida mais recente. Embora Buckley permaneça invicto como meio-médio no UFC, ele ainda está vários passos atrás de Rakhmonov em termos de ranking.

Depois de ver a mensagem de Rakhmonov, Buckley respondeu novamente e afirmou que era o técnico do lutador falando no Twitter.

“Henri Hooft acha que ele é esperto”, escreveu Buckley. “Você não pode falar por Shavkat nem lutar por ele também.”

Desde que derrotou Nursulton Ruziboev em maio, Buckley criticou vários lutadores, incluindo Daniel Cormier, membro do Hall da Fama do UFC, que criticou o peso meio-médio fazendo referência à sua falecida mãe em uma postagem separada no Twitter.

Buckley também atacou o veterano desafiante dos penas Cub Swanson em outro post nas redes sociais.

Ainda não há nenhuma palavra sobre quem Buckley pode realmente lutar em seguida, mas suas chamadas chamaram a atenção dele. Resta saber se isso realmente funciona em seu benefício ou não.