Shedeur Sanders é criticado como rapper: ‘Perfect Timing é lixo’

Ccom um caminho potencial para o NFL já mapeado, Shedeur Sanders está fazendo planos de contingência depois de lançar sua carreira no rap. O problema para o quarterback do Colorado Buffaloes é que seu lançamento de estreia não foi bem recebido pelos fãs de música.

Lixadeiras – filho do técnico do Colorado e ex-astro da NFL Deion56 – aproveitou seu tempo fora da temporada para lançar seu projeto paralelo como um rapper iniciante.

Shedeur Sanders afirma que superou as probabilidades vindo de uma escola particular

Mas alguns acreditam que ele poderia ter usado seus talentos em outro lugar depois seu hit de estreia, ‘Perfect Timing’, provou ser uma música polarizadora entre os fãs.

Como muitos artistas, Lixadeiras faz rap sobre suas joias, dizendo que seu pescoço “continua brilhando”. Ele também faz referência à compra de um novo Maybach: “Continuo sorrindo e aceno para sua carreira no futebol, afirmando:” nem cheguei ao meu pico, não estou tentando.

Ironicamente, dado o nome da música, pode ser o pior momento para o jovem de 22 anos tentar fazer seu nome como Kendrick Lamar e Drake continuam sua rivalidade, trocando faixas dissimuladas.

Mas os críticos ainda encontraram tempo para destacar seu trabalho com alguns comentários brutais. Um revisor do The Daily Caller chegou a afirmar “Isso é LIXO”. Outro escritor, Outkick’s David Hooksteadacrescentou que era “lixo absoluto”.

NFL acena para Sanders Jr

Há luz no fim do túnel para Lixadeirasno entanto, com os avaliadores da NFL colocando-o na disputa pela escolha número 1 no Draft de 2025 da NFL.

Muito dependerá de como será sua última temporada em Boulder sob o comando de seu pai Deionmas há entusiasmo crescente de que haverá um Lixadeiras legado para falar sobre o próximo ano.

De acordo com o Washington Post, um assessor da NFL projetou Lixadeiras irá muito mais alto no próximo ano do que os simulados estão prevendo – e um gerente geral disse que seria “absolutamente” uma escolha de primeiro turno.

“Com certeza, ele foi escolhido no primeiro turno. Com certeza. Haveria sete [taken in the first round]”, disse o GM anônimo, antes de acrescentar: “Ele provavelmente estaria lá com [Caleb] Willians e [Jayden] Daniels.”