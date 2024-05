Sheffield United estabeleceu recorde de Prem com 101 gols sofridos

O Sheffield United estabeleceu um recorde indesejado de número de gols sofridos por um time em uma única temporada da Premier League.

O gol de Abdoulaye Doucouré no primeiro tempo pelo Everton no sábado elevou o total de gols contra o Sheffield para 101, superando a marca de 100 gols sofridos pelo Swindon Town na temporada 1994-95, quando a divisão contava com 22 times.

A equipe de Chris Wilder, cujo rebaixamento da Premier League foi confirmado no mês passado na derrota por 5 a 1 para o Newcastle, já havia quebrado o recorde de mais gols sofridos em uma temporada de 38 jogos na Premier League.

O clube sofreu uma série vertiginosa de derrotas pesadas – tanto em Bramall Lane quanto fora de casa – incluindo uma derrota em casa por 8 a 0 para o Newcastle em setembro, a derrota por 5 a 0 em Burnley em dezembro e a derrota por 6 a 0. em casa contra o Arsenal em março, onde sofreu cinco gols nos primeiros 40 minutos.

Eles já evitaram a ignomínia de terminar com o menor número de pontos da história da Premier League – os 11 pontos do Derby County em 2007-08 continuam sendo o pior retorno de um clube – mas caso percam o jogo restante contra o Tottenham, em 19 de maio , eles terão acumulado o terceiro menor número de pontos em uma temporada de 38 jogos.

Wilder assumiu o cargo de técnico do Sheffield United em dezembro, após a saída de Paul Heckingbottom, que havia conquistado a promoção do clube no campeonato na temporada anterior.

Ele disse que não pretende renunciar ao cargo e quer fazer parte da reconstrução de Bramall Lane.

Informações da Reuters foram usadas neste relatório.