To escândalo de apostas que envolveu o Los Angeles Dodgers no início desta temporada abalou o mundo do beisebol e atraiu uma tremenda intriga de todo o mundo. O Dodgersrecém-contratado com superstar bidirecional Shohei Ohtani a um contrato de agente livre de US$ 700 milhões, teve que aguardar enquanto MLB e autoridades federais investigaram Ohtaniintérprete de – que teria roubado US$ 17 milhões do duas vezes MVP da AL para cobrir suas dívidas de jogo em Califórnia.

Ippei Mizuharao agora ex-intérprete de Ohtani, desde então se entregou às autoridades federais e pode pegar até 30 anos de prisão por fraude bancária. O próprio Ohtani está claro – e sua história em breve será serializada para o público que a acompanhou de perto, e mesmo para aqueles que não a acompanharam.

LAPRESSE

Escândalo de Mizuhara chegará à telinha

Foi revelado quinta-feira que Entretenimento Lionsgate está começando a desenvolver uma nova série de televisão centrada no Mizuhara escândalo – o pior fiasco relacionado ao jogo no beisebol desde a década de 1980. O projeto ainda não tem título e nenhuma emissora ou escritor está contratado para trabalhar no projeto ainda.

O projeto, que deverá ser uma série de várias partes, foi descrito como “uma história de confiança, traição e as armadilhas da riqueza e da fama”. A relação entre Mizuhara e Ohtani remonta aos dias de jogo de Ohtani em sua terra natal Japão – e Ohtani expressou grande choque e consternação quando ficou claro que Mizuhara havia levantado milhões de dólares da conta bancária do rebatedor dos Dodgers.

Ohtani, sempre profissional, fez o possível para deixar o escândalo para trás e está se adaptando perfeitamente à vida em Estádio Dodger. Entrando em jogo na quinta-feira, Ohtani liderou os campeonatos com uma média de rebatidas de 0,355, e seus 11 home runs são os segundos mais no beisebol. Mesmo não podendo lançar este ano devido a uma lesão no cotovelo, Ohtani já está começando a se destacar como jogador MVP da Holanda candidato, com Os anjos liderando o NL Oeste divisão por 6,5 jogos ao longo do Padres de San Diego.