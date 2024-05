Shota Imanaga, do Cubs, realiza um feito nunca visto desde a icônica temporada de estreia de Fernando Valenzuela

Ddurante a entressafra, A assinatura de Yoshinobu Yamamoto com o Los Angeles Dodgers foi um dos movimentos de maior destaque da MLBao lado O contrato alucinante de Shohei Ohtani com a equipe; com a onda japonesa chegando aos Majors, A contratação de Shota Imanaga com o Chicago Cubs passou um pouco fora do radar.

Porém, para quem acompanha sua carreira, esse movimento não foi surpreendente. Imanaga, um jogador de destaque na liga Nippon Professional Baseballtem feito barulho com suas excepcionais habilidades de arremesso, e sua assinatura com os Cubs foi uma prova de seu talento e potencial.

Um feito não visto desde Fernando Valenzuela

No entanto, um mês após o início da temporada regular, Imanaga tem sido indiscutivelmente o melhor arremessador da liga até agora: ele lidera a MLB em ERA (0,78), vitórias (5), ERA+ (547) e FIP (2,21), alcançando um nível não visto em um arremessador novato desde Fernando Valenzuela.

A ERA de 0,78 de Imanaga não é apenas impressionante; é um recordista. É o mais baixo nas primeiras seis partidas de carreira de um arremessador nas Ligas Principais desde a icônica temporada de estreia de Fernando Valenzuela em 1981, já que ele teve um ERA de 0,33, o mais baixo desde a Integração.

Shota Imanaga assinou um contrato de dois anos no valor de US$ 22,5 milhões, com opção de equipe por mais três anos com o Chicago Cubs.