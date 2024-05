Show de pré-visualização do UFC 301: o momento improvável de Steve Erceg, o potencial canto do cisne do UFC de José Aldo

O UFC 301 acontece na noite de sábado no Rio de Janeiro, e o Brasil está representado no card de cima a baixo – incluindo Alexandre Pantoja defendendo seu título peso mosca contra Steve Erceg na luta principal, e José Aldo retornando ao octógono, e seu trono como “O Rei do Rio” ao enfrentar Jonathan Martinez no co-evento principal. Os fãs brasileiros voltarão para casa mais felizes do que depois do UFC 283, em janeiro de 2023?

Antes do evento pay-per-view, Shaun Al-Shatti, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting visualizam o card da luta e o evento principal entre Pantoja e Erceg, discutem o golpe do azarão do desafiante e se Pantoja continua a ser esquecido como um campeão. Além disso, eles falarão sobre o futuro de Aldo após a noite de sábado, o que Martinez ganharia com uma vitória sobre Aldo, os bangers discretos, além de responder às perguntas dos espectadores e muito mais.

Veja o show de prévia do UFC 301 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.