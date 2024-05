Show de pré-visualização do UFC Vegas 92: Edson Barboza pode dar spoiler mais uma vez?

Edson Barboza busca acabar com outro candidato em ascensão no peso pena do UFC ao enfrentar Lerone Murphy na luta principal do UFC Vegas 92, no sábado, no APEX. Se Barboza conseguir fazer isso, para onde ele irá na carregada divisão de 145 libras? E se Murphy conseguir manter viva sua longa sequência de vitórias, quão alto será seu teto?

Mike Heck e José Youngs, do MMA Fighting, analisam mais profundamente o próximo evento do UFC Fight Night, a atração principal entre Barboza e Murphy, e o que está em jogo. Além disso, eles discutem o retorno de Khaos Williams ao octógono, Adrian Yanez buscando se recuperar na coluna das vitórias após uma campanha difícil em 2023, como o card como um todo se acumula na parada final do UFC 302, responde às perguntas dos ouvintes e muito mais. mais.

