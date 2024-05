Show pós-luta do UFC St. Louis: reação à grande finalização de Derrick Lewis, vitória de Buckley e convocação de Conor McGregor

Derrick Lewis mostrou seu poder de nocaute, luta agarrada e, após nocautear Rodrigo Nascimento, mostrou seu traseiro para a torcida do St. Louis para encerrar o card do UFC St. Louis de sábado com a torcida em pé.

Após o último evento Fight Night da promoção, Mike Heck, Jed Meshew e Eric Jackman, do MMA Fighting, reagem ao card, o grande nocaute de Lewis sobre Nascimento e para onde ele vai na categoria peso pesado. Além disso, eles discutem a impressionante vitória de Joaquin Buckley no co-evento principal sobre Nursulton Ruziboev e sua convocação para Conor McGregor, Robelis Despaigne obtendo sua primeira derrota de forma desequilibrada, o melhor desempenho de Chase Hooper em sua carreira, o candidato ao nocaute do ano de Estaban Ribovics contra Terrance McKinney não recebe bônus e muito mais.

Veja o show pós-luta do UFC St. Louis acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.