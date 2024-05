Show pós-luta do UFC Vegas 92: reação à vitória dominante de Lerone Murphy sobre Edson Barboza

Foi uma festa de debutante para Lerone Murphy na noite de sábado em Las Vegas, que conquistou a maior vitória de sua carreira em sua primeira luta principal do UFC.

Após o evento UFC Vegas 92 de sábado no APEX, Mike Heck, Eric Jackman e E. Casey Leydon do MMA Fighting reagem à vitória unilateral de Murphy sobre Edson Barboza na luta principal, qual poderia ser o teto de Murphy após a vitória e quem poderia será o próximo, e quantas batalhas mais Barboza pode ter deixado neste momento com o dano que ele continua sofrendo.

Além disso, o painel discute as vitórias de bônus de paralisação de Khaos Williams e Angela Hill, Adrian Yanez voltando à coluna das vitórias, a vitória por desqualificação de Ariane Carnelossi sobre Piera Rodriguez por cabeçadas intencionais e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 92 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.