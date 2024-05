Simone Biles critica as críticas do marido, ‘Respeitosamente, F *** Off’

Você deve se lembrar, o segurança do Green Bay Packers tem recebido críticas dos fãs desde que ele se referiu a si mesmo como “A pegada“no relacionamento do casal durante uma entrevista no”O pivô“em dezembro… e quando ele foi mostrado na TV como” Marido de Simone Biles “no evento do fim de semana, os comentários negativos surgiram novamente em todas as redes sociais.