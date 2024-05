Sistemas operacionais do TSE passam por nova atualização

A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (STI/TSE) realiza, nesta sexta-feira (10), a partir das 21h, atualizações de segurança em sistemas operacionais de equipamentos servidores da Corte Eleitoral.

Um dos procedimentos, previsto para ser concluído até as 7h de sábado (11), impactará sistemas como o Processo Judicial Eletrônico (PJe), o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), o Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e os Portais do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), bem como os acessos à internet e à intranet, entre outros.

Na ocasião, será realizada a aplicação de patches (correções/atualizações) disponibilizados pelos fabricantes para ajustar eventuais vulnerabilidades. A medida dá continuidade à iniciativa contínua de atualização dos softwares.

A aplicação de correções aprimora ainda mais os níveis de segurança cibernética na Justiça Eleitoral e visa evitar, ao máximo, o impacto nos sistemas de informação do Tribunal.

Sistema de registros biométricos

Além da atualização dos patches, nesta sexta (10), a STI também fará uma manutenção no sistema ABIS (Automated Biometric Identification System). O procedimento, que visa o aperfeiçoamento constante na gestão de segurança de TI, iniciará também às 21h, podendo durar até as 15h de sábado (11).

Durante a manutenção, haverá suspensão do processo de individualização de registros biométricos, bem como indisponibilidade temporária da prestação de serviços relativos à Identificação Civil Nacional (ICN), afetando o funcionamento do Sistema ELO e do aplicativo e-Título.

