Slot contratará Hulshoff, assistente do Feyenoord, no Liverpool, dizem fontes

Arne Slot está planejando fazer de Sipke Hulshoff, seu assistente no Feyenoord, a primeira nomeação para sua equipe de bastidores no Liverpool quando ele suceder Jürgen Klopp, disseram fontes à ESPN.

Klopp comandará seu último jogo como técnico do Liverpool neste fim de semana, tendo sido nomeado em outubro de 2015, quando o Wolves visitar Anfield no domingo.

E embora o clube ainda não tenha confirmado a nomeação de Slot como seu novo técnico, o Liverpool chegou a um acordo de compensação de £ 9,4 milhões (US$ 11,8 milhões) com o Feyenoord para o jogador de 45 anos, e fontes disseram à ESPN que um anúncio oficial é provável na próxima semana. , assim que o reinado de Klopp chegar ao fim.

Slot disse em entrevista coletiva na semana passada que a confirmação de sua transferência para o Liverpool aconteceria em “questão de dias”, e fontes disseram à ESPN que ele já começou a construir sua equipe técnica em Anfield.

Hulshoff, 49, trabalha ao lado de Slot no Feyenoord desde 2022. Hulshoff também trabalhou como assistente da Holanda ao lado do ex-técnico do Everton, Ronald Koeman, desde janeiro de 2023.

Arne Slot e Sipke Hulshoff trabalharam juntos quando ele se tornou treinador em 2016 e novamente no Feyenoord. ANP via Getty Images

Slot e Hulshoff trabalharam juntos como treinadores conjuntos do Cambuur no início da carreira de treinador de Slot em 2016, antes de Slot se mudar para o AZ Alkmaar um ano depois.

O Liverpool enfrenta um verão de reconstrução fora de campo após a saída de Klopp devido aos seus treinadores existentes – Pep Lijnders, Peter Krawietz, Vitor Matos e o treinador de goleiros John Achterberg – também deixando Anfield neste verão.