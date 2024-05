“Snake” Plummer questiona a verdadeira motivação de Shedeur Sanders: GOAT ou bilionário?

Shedeur Sanders está preparado para ser o NFL próxima sensação, com especulações girando sobre sua posição potencial no draft em 2025. Enquanto os especialistas se concentram em suas perspectivas de draft, o ex- Denver Broncos quarterback Jake Plummer levanta uma questão diferente: o que motiva Ela porta além do rascunho?

Não há como negar isso Deion Sanders filho tem um estoque imenso de rascunhos. Espera-se que esteja entre as principais escolhas, fala de um lucrativo NFL salário já estão circulando. Plummer reconhece Shedeur sucesso, afirmando: “Ele já conseguiu.” No entanto, Plummer coloca uma questão crucial: é Ela porta com o objetivo de ser o maior zagueiro de todos os tempos ou acumular uma fortuna de um bilhão de dólares?

Uma encruzilhada para Shedeur

Shedeur O estilo de vida luxuoso é bem documentado nas redes sociais, mostrando sua afinidade por carros luxuosos e acessórios extravagantes. Plummerfalando no “Jock idiota” podcast, perguntas Shedeur verdadeiras aspirações. “Não sei se ele quer ser o maior zagueiro de todos os tempos ou apenas ganhar de US$ 500 a US$ 600 milhões e se tornar um bilionário. Se ele almeja a grandeza, terá uma longa jornada pela frente.”

Plummer “Cobra” notas Shedeur altos ganhos por meio de nome, imagem e semelhança (NIL), afirmando, “Shedeur Sanders é o quarterback universitário mais bem pago, ganhando mais de US$ 4 milhões por ano.” Plummer refere-se a Shedeur recente onda de gastos em Las Vegas, destacando possíveis influências nas decisões de carreira do quarterback.

A viagem de Shedeur a Las Vegas

Lixadeiras frequentemente compartilha suas viagens para destinos exóticos, incluindo uma recente viagem a Las Vegas com seu irmão Deion Jr.. Plummervalendo-se de suas próprias experiências financeiras, questiona como o dinheiro pode impactar Shedeur escolhas de carreira. “Com mais oportunidades e dinheiro, você pode simplesmente voar para Las Vegas. Vamos, tenho dinheiro agora”, Plummer especula, oferecendo uma visão sobre Shedeur mentalidade.

Faltando meses para o recrutamento e seu NFL estrear ainda mais, o Búfalos do Colorado o futuro do quarterback permanece incerto. No entanto, Plummer’s perguntas esclarecem as complexidades das ambições do jovem quarterback.