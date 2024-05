Sobrinho de Michael Jackson se transforma em zumbi para recreação de ‘Thriller’ em filme biográfico

Michael JacksonO sobrinho de Jaafar está entrando direto em uma noite de suspense … ficando embonecado como o tio Mike para uma recriação do videoclipe de “Thriller”.

Novas fotos do set tiradas no início desta semana mostram Jaafar parecido com Michael – uma visão comum durante as filmagens que ainda não envelhece – vestido com o icônico traje de couro vermelho.

Mas, os fãs provavelmente vão se concentrar mais em seu rosto… porque a maquiagem é uma semelhança perfeita com a de Michael no videoclipe de 1983 – ênfase em “morto!!!”

Confira as fotos… O rosto cinzento de JJ aparentemente sem nariz para falar de gritos andando – ou, neste caso, dançando – cadáver.

Além disso, ele está acertando todos os movimentos de dança – liderando um grupo inteiro de mortos-vivos com a graça rígida que MJ exibiu no vídeo há mais de quatro décadas… com certeza deixará a família orgulhosa, alguém poderia pensar.

Claro, temos regularmente viu Jackson filmando cenas para o novo filme – que o diretor diz que será um longa com mais de 30 dos maiores sucessos de Michael entrelaçados – nos últimos meses… e, incorporando MJ em algumas de suas épocas mais proeminentes.