Sofia Vergara diz que quer fazer uma tonelada de cirurgia plástica, mas sem preenchimentos

A ex-aluna de “Modern Family” abordou sua posição sobre a cirurgia plástica em uma nova entrevista para a Allure, na qual ela se gabou de seus planos futuros de ir à faca… algo que ela diz que está ansiosa para fazer e com remorso por não ter sido capaz abordar mais cedo.

Ela diz… “Sinto que farei todas as cirurgias plásticas que puder quando estiver pronta. Gostaria de ter mais tempo de inatividade; já teria feito algumas coisas. [But] porque estou na frente da câmera, não é como se eu pudesse fazer alguma coisa e depois ficar sentado em casa me recuperando por semanas.”