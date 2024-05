SSDI Califórnia: Quanto os benefícios por invalidez pagarão na Califórnia?

Ade acordo com o Administração da Segurança Social, mais de 500.000 californianos recebem benefícios por invalidez. Se você mora na Califórnia e está muito doente ou ferido para trabalhar, pode ter direito a assistência financeira e cobertura de saúde.

A Califórnia é um dos cinco estados com Seguro Estadual de Incapacidade (SDI) programa que oferece benefícios salariais parciais de curto prazo para pessoas com deficiência. Para suporte de longo prazo, você pode solicitar benefícios federais por meio de Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI) e Renda Suplementar de Segurança (SSI).

O valor do seu benefício depende do programa para o qual você se qualifica. Vamos detalhar os cálculos de pagamento e os valores máximos de cada programa. O valor que você recebe por benefícios por invalidez na Califórnia varia de acordo com o programa. Fatores como histórico profissional, rendimentos e gravidade de sua condição médica desempenham um papel importante. O valor mínimo para o Seguro Estadual de Incapacidade é de US$ 50 por semana, enquanto o máximo para o SSDI pode chegar a US$ 3.822 por mês.

Qual é o pagamento SSDI mais baixo?

O mais baixo SSDI o pagamento que você pode receber é de US$ 50 por semana por meio do programa de seguro estadual de invalidez da Califórnia. O programa SDI da Califórnia calcula os benefícios com base em seu histórico de ganhos e nos impostos SDI que você pagou. O estado determina o seu “período base” observando os salários sujeitos ao imposto SDI de 5 a 18 meses antes do início da sua deficiência. Seus maiores ganhos trimestrais durante este período determinam o valor do pagamento.

Se seus ganhos trimestrais forem inferiores a US$ 929, você receberá o valor mínimo de US$ 50. Se seus ganhos estiverem entre US$ 929 e US$ 7.154,32, você receberá aproximadamente 70% de seus ganhos. Ganhos acima de US$ 7.154,32 resultam em aproximadamente 60% de seus ganhos como benefícios.

É improvável receber benefícios estaduais e federais simultaneamente. O programa SDI da Califórnia oferece benefícios por até 52 semanas. Se a sua condição durar mais de um ano, solicite SSDI ou SSI para continuar recebendo benefícios. Como a aprovação de programas federais pode levar dois anos ou mais, a sobreposição de benefícios estaduais e federais é incomum.

Para se qualificar para o Seguro de Incapacidade do Estado da Califórnia, você deve estar impossibilitado de trabalhar por pelo menos oito dias devido a uma lesão ou doença não relacionada ao trabalho e receber cuidados médicos de um médico licenciado. Para SSDI, você precisa de uma condição médica que o impeça de trabalhar por mais de um ano e deve atender aos requisitos de histórico de trabalho. O SSI destina-se a pessoas com rendimentos limitados e pouco ou nenhum histórico de trabalho.