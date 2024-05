Steve Albini, vocalista do Big Black e Shellac, morto aos 61 anos

Seus funcionários em seu estúdio Electronic Audio, com sede em Chicago, confirmaram a triste notícia na quarta-feira… compartilhando que a causa da morte do músico foi um ataque cardíaco.

Albini alcançou a fama nos anos 80 com sua banda de punk rock, Big Black, que fundou ao lado do guitarrista Santiago Durango e do baixista Jeff Pezzati. O grupo era conhecido por letras polêmicas… e por escolher usar uma bateria eletrônica em vez de uma bateria. Eles lançaram 2 álbuns de estúdio antes de se separarem em 1987.