Steve Buscemi deu um soco em Nova York: o que se sabe sobre o agressor e como foi realizado o ataque?

Bcalçadão estrela do Império Steve Buscemi foi socado no que parece ser um ataque aleatório na cidade de Nova York.

Buscemi é natural do Brooklyn, mas não se sentirá seguro nas ruas de sua cidade natal por um tempo, já que o homem de 66 anos levou um soco em Kips Bay na semana passada.

Alguém supostamente se aproximou e o atingiu em plena luz do dia, o que as autoridades disseram ao New York Post ser um dos últimos ataques não provocados nos cinco distritos.

Buscemi tratado no hospital

Buscemi sofreu inchaço no rosto e no olho esquerdo e teve que ser levado ao Hospital Bellevue para tratamento. O agressor desapareceu e não foi capturado.

“Steve Buscemi foi agredido em Mid-Town Manhattan, outra vítima de um ato aleatório de violência na cidade”, Buscemidisse o publicitário em um comunicado ao The Post.

“Ele está bem e agradece os votos de felicidades de todos, embora esteja incrivelmente triste para todos por isso ter acontecido enquanto caminhava pelas ruas de Nova York.”

“Eu vi que ele estava com uma mulher e então, pelo canto da janela, o vi tropeçar e cair para trás”, disse ao Post um trabalhador da área que testemunhou parte do ataque.

“Ele imediatamente se levantou e correu na direção oposta. Não vi quem o atingiu.

“Me preocupa quando fechamos porque fechamos às 11 e pode ficar assustador nessa hora”, disse a mulher

Fotos de vigilância do suposto agressor foram divulgadas pelo NYPD, que mostravam um homem barbudo com boné de beisebol, camiseta azul e calça de moletom preta.