Steve Buscemi diz que um homem o atacou aleatoriamente na cidade de Nova York

Steve Buscemi está se recuperando de um ataque aleatório na cidade de Nova York… dizendo que um cara lhe deu um soco no rosto em plena luz do dia sem motivo – e lamentando o estado da cidade.

De acordo com Correio de Nova York … SB acabou indo para o hospital onde foi tratado por inchaço no rosto e nos olhos.

Confirmamos o incidente com o representante de Steve… que disse ao TMZ que o ator está bem após o ataque e agradece os votos de boa sorte dos fãs. Buscemi também fica muito triste por todas as pessoas que foram atacadas dessa forma.

Ataques como esses não são incomuns na cidade de Nova York… lembre-se, Bethany Frankel se abriu sobre um ataque estranhamente semelhante ao que Buscemi sofreu – e, ao que parece, toneladas de pessoas especialmente mulheres jovens, estiveram no lugar de Steve.

Claro, mais recentemente, um ataque específico em Nova York esteve no cérebro do país… quando um vídeo de um homem se aproximando furtivamente de uma mulher e sufocando-a inconsciente com um cinto antes de supostamente estuprá-la se tornar viral.