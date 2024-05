Steve Erceg espera que ‘garrafas sejam atiradas em mim’ após vitória sobre Alexandre Pantoja no UFC 301

Steve Erceg foi recebido calorosamente no Brasil até agora. Ele não espera que a recepção seja tão positiva na noite da luta.

Na luta principal do UFC 301, neste sábado, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, Erceg desafia o campeão brasileiro peso mosca Alexandre Pantoja. O evento marca a primeira visita da promoção ao Rio desde o UFC 283, em janeiro de 2023, uma noite que terminou em decepção com os favoritos do país, Glover Teixeira e Deiveson Figueiredo, ambos perdendo seus títulos.

Figueiredo perdeu o cinturão para o rival de longa data Brandon Moreno, que saiu da arena com uma horda de torcedores agitados direcionando sua frustração para ele. Erceg está ansioso por essa reação caso derrote Pantoja.

“Eu definitivamente espero o mesmo”, disse Erceg no Media Day do UFC 301. “Ir lá e finalizar seria incrível e então sim, espero que garrafas sejam jogadas em mim quando eu sair da arena, mas acho que isso faz parte da autêntica experiência brasileira.”

Faltando ainda alguns dias para a noite da luta, Erceg disse que está se divertindo muito no Rio até o momento, com a torcida não demonstrando a hostilidade que ele espera neste fim de semana. O australiano de fala mansa conquistou os fãs com uma marca de 3 a 0 no UFC e um estilo de luta divertido que lhe rendeu dois bônus de Performance da Noite.

Sua personalidade peculiar também atraiu alguma atenção. Para o confronto com Pantoja nesta semana, Erceg apareceu vestindo uma camisa azul lisa, mais parecendo um turista do que uma atração principal do UFC.

“Não é um concurso de moda, então estou aqui vestindo o que considero confortável”, disse Erceg sobre seu traje. “Sou turista, então estou aqui fazendo a minha parte para curtir a paisagem e também vir aqui lutar com um cara.”

Apesar do forte início de sua carreira no UFC e de uma seqüência de 11 vitórias consecutivas desde seus dias no cenário regional da Austrália, Erceg tem sido frequentemente referido como um improvável desafiante à luta pelo título. Suas vitórias sobre Matt Schnell, Alessandro Costa e David Dvorak não saltam da página em termos de valor de nome, mas com Pantoja tendo derrotado vários adversários do top 10 várias vezes e outros contendores peso mosca indisponíveis, Erceg recebeu a ligação.

Erceg está bem ciente das circunstâncias que resultaram em sua oportunidade de luta pelo título e promete não desperdiçá-la.

“Sei que não estava na cabeça de todo mundo na hora de disputar o título, mas do jeito que estava a divisão, o Pantoja já havia vencido todos os adversários. As pessoas estão feridas. O único outro cara que realmente estava na fila para a foto era [Muhammad] O Mokaev e eu estávamos no mesmo card que ele, fiz uma luta mais emocionante que a dele e o UFC resolveu me dar a chance.

“Estou aqui para ser o melhor cara do mundo, então se sou um azarão, se sou o favorito, isso realmente não importa para mim. Vou entrar lá e vou lutar com outro cara na jaula e quem for melhor vai sair por cima.”