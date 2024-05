Tammy Sytch diz que está sofrendo de coágulo sanguíneo ‘grave’ e perna inchada na prisão

Reproduzir conteúdo de vídeo



Tammy SytchA recente mudança de para uma prisão estadual na Flórida não começou exatamente da melhor maneira … diz o WWE Hall of Famer TMZ Esportes ela está sofrendo de um coágulo sanguíneo “horrível” na perna – e está furiosa com a maneira como as autoridades estão lidando com isso.

O homem de 51 anos, que condenado a 17 anos de prisão em 2023 por seu papel em um acidente de carro fatal, diz logo depois ela foi realocada que A Instituição Correcional Lowell, no condado de Marion, no início deste ano… ela notou algo errado com sua perna esquerda.

Ela disse que começou a sentir um forte inchaço desde a parte superior do joelho até os dedos dos pés e imediatamente procurou atendimento médico.

Mas, disse ela, durante semanas, os funcionários da prisão deram-lhe uma bronca… isso apesar de sua perna parecer “como se alguém tivesse colocado uma bomba de pneu de bicicleta nela e simplesmente a enchesse duas vezes maior”.

Sytch – que é diabético – disse que as coisas ficaram tão ruins com a extremidade que ficou com “cores estranhas” – e a certa altura, até desenvolveu um “enorme caroço vermelho logo abaixo” da panturrilha.

“Eu mal conseguia andar com as pernas”, ela nos contou em uma entrevista na prisão na semana passada.

Eventualmente, depois de dias reclamando, ela disse que conseguiu fazer exames… e foi diagnosticada com um coágulo sanguíneo que precisava de anticoagulantes para tratamento.

No entanto, ela disse que até mesmo colocar o medicamento em seu corpo tem sido uma tarefa árdua… e ela está preocupada com a forma como os funcionários da prisão cuidarão dela enquanto ela tenta se curar.

Até agora, ela parece otimista… mas ela nos disse que se as coisas continuarem mal, ela insistirá para receber cuidados em um hospital externo.

“Tudo o que passou pela minha cabeça nas últimas três semanas foi: ‘Oh, meu Deus, vou seguir em frente. [my ex-husband’s] passos e morrer de um coágulo sanguíneo como ele, porque não posso receber tratamento médico nesta prisão'”, ela nos disse.

“É muito ruim.”