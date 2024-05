Tank Dell está de volta aos texanos e parece impressionante após incidente de tiroteio

Adepois de levar um tiro na perna há pouco mais de três semanas, Houston Texanos receptor amplo Tanque Dell fez um retorno triunfante às atividades organizadas da equipe. Dell se juntou aos companheiros na terça-feira, participando dos treinos e não mostrando sinais de limitação nos treinos. Um vídeo postado por seu treinador, Diamante Delfonteno fim de semana apresentou as rotas de corrida do jovem de 24 anos e parecendo totalmente em forma, prontas para os OTAs desta semana.

Dell foi uma das 10 vítimas baleadas do lado de fora do The Cabana Live, no subúrbio de Sanford (Flórida), em Orlando, em 28 de abril. Felizmente, nenhuma das vítimas do tiroteio sofreu ferimentos graves. O Texanos anunciou no dia do tiroteio que os ferimentos de Dell eram leves e ele recebeu alta do hospital.

Treinador principal dos texanos DeMeco Ryans expressou sua alegria com o retorno de Dell, afirmando: “Feliz por Tank voltar lá. Ele passou por uma situação muito trágica. Estamos muito felizes por ele estar aqui, felizes por ele ter voltado a poder fazer o que ama fazer e isso é jogar futebol. É divertido vê-lo correndo por aí sendo o mesmo jogador que era antes, fazendo jogadas e sendo um jogador dinâmico para nós.

Dell está pronta para retomar temporada de destaque

Delfonte Diamond também compartilhou seu entusiasmo com a recuperação da Dell, dizendo: “Cara, Tank parecia bem. É real. Ele não perdeu um passo. Mesmo que essas coisas tenham acontecido, [number] 3 está pronto para começar.” As palavras do treinador refletem a determinação e a resiliência que a Dell demonstrou ao se recuperar do incidente traumático.

Antes da lesão, Dell vinha tendo uma temporada de destaque para os texanos, com 709 jardas recebidas, 47 recepções e 7 touchdowns. Infelizmente, ele perdeu os últimos cinco jogos do time na temporada regular e os dois jogos dos playoffs depois de sofrer uma perna quebrada na semana 12. Naquela época, ele era o segundo em jardas recebidas e liderava o time em touchdowns.

O retorno de Dell a campo não é apenas uma prova de sua recuperação física, mas também de sua força mental e paixão pelo jogo. Enquanto ele retoma os treinos e se prepara para a próxima temporada, sua resiliência e determinação certamente inspirarão tanto seus companheiros quanto seus fãs.