Tatum e Celtics são favoritos sobre Doncic e Mavs nas finais da NBA

Luka Doncic e o Dallas Mavericks passaram de arremessos de longa distância a campeões da Conferência Oeste, mas são azarões contra o Boston Celtics em uma partida repleta de estrelas nas finais da NBA.

O Celtics abriu como -225 favoritos na quinta-feira na ESPN BET. Os Mavericks foram listados como +185 azarões após a derrota decisiva no Jogo 5 sobre o Minnesota Timberwolves nas finais da Conferência Oeste. O Celtics abriu como favorito de 6 pontos sobre o Mavericks no Jogo 1, que será disputado em 6 de junho em Boston.

Jayson Tatum, de Boston, era o favorito nas apostas para o MVP das Finais com -130 na quinta-feira no FanDuel, com Doncic em seguida com +200. Jaylen Brown, do Celtics, foi +600, seguido por Kyrie Irving, do Dallas, com +2.400.

Os Mavericks começaram a temporada com chances de 25-1 de longe para ganhar o título e viram suas chances cair para 50-1 em algumas casas de apostas em janeiro. Mas Dallas atualizou sua escalação no prazo final de negociação e impressionou os criadores de probabilidades durante os playoffs.

“No início dos playoffs, esse preço potencial da série teria feito do Celtics um grande favorito, mas agora parece um pouco mais próximo”, disse o trader esportivo David Lieberman, que supervisiona as probabilidades da NBA para o Caesars Sportsbook, à ESPN.

Boston passou pelos playoffs da Conferência Leste, apesar de perder o pivô Kristaps Porzingis devido a uma lesão na panturrilha na primeira rodada. Os Celtics foram favorecidos por pelo menos sete pontos em cada um dos 14 jogos dos playoffs nesta temporada.

Jeff Sherman, vice-presidente de risco do SuperBook em Las Vegas, disse que o preço de abertura nas finais reflete o retorno de Porzingis à escalação.

“Espero o apoio do Dallas [from bettors]”, disse Sherman.