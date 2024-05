Taxa pode impedir transferência de Jarrad Branthwaite e Man Utd, diz fonte

Jarrad Branthwaite é um alvo de transferência de verão para o Manchester United, mas o preço pedido pelo Everton pode ser um obstáculo, disse uma fonte à ESPN.

O United pretende adicionar pelo menos um zagueiro ao seu elenco durante a janela de verão.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

Branthwaite tem sido monitorado por olheiros do United desde sua estreia profissional ainda adolescente pelo Carlisle United e impressionou particularmente pelo Everton nesta temporada.

Suas atuações em Goodison Park lhe renderam uma vaga na seleção provisória da Inglaterra antes do Campeonato Europeu na Alemanha.

Há preocupações de que, tendo se tornado uma peça-chave da equipe de Sean Dyche, Everton possa exigir até £ 75 milhões (US$ 95 milhões) por Branthwaite.

Jarrad Brainthwaite emergiu como um alvo do Manchester United. Tony McArdle/Everton FC via Getty Images

O jovem de 21 anos assinou em outubro uma prorrogação de contrato que pode mantê-lo no clube até 2027.

O United descreveu suas finanças como “apertadas”, mas há dinheiro para gastar e o orçamento foi impulsionado pela saída de uma série de pessoas com altos rendimentos nos últimos dois anos.

Paul Pogba, Cristiano Ronaldo e David De Gea partiram, enquanto Raphaël Varane e Anthony Martial partirão oficialmente quando seus contratos expirarem, em 30 de junho. Casemiro, o segundo maior ganhador do United, também poderá sair neste verão se os clubes da Arábia Saudita firmarem seus interesse.

O ideal é que o United queira um defesa-central direito para substituir Varane e um defesa-central esquerdo para servir de cobertura para Lisandro Martínez.

Mas existe a possibilidade de que o preço pedido pelo Everton por Branthwaite, que é canhoto, possa convencer a equipe de recrutamento a se concentrar na contratação de um jogador destro.

O United demonstrou interesse em Tosin Adarabioyo, que está disponível por transferência gratuita do Fulham, mas o Newcastle lidera a corrida pela sua contratação. Também há interesse no internacional juvenil francês Leny Yoro, de 18 anos, que está entrando no último ano de contrato com o Lille.

O United espera fortalecer uma série de posições durante o verão.

Além de um zagueiro, há planos para contratar um meio-campista e um atacante. Também foi feito trabalho para identificar extremos que possam estar disponíveis, mas fontes disseram à ESPN que a posição está mais abaixo na lista de prioridades.