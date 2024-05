Taylor Swift consegue trazer Jurgen Klopp de volta a Anfield só por um tempinho

J.Urgen Klopp foi notícia no domingo, depois de comemorar sua última vitória do Liverpool FC sobre os Wolves por 2 a 0 durante sua gestão como gerente geral. Agora parece que ele retornará a Anfield com sua esposa Ulla para participar da etapa mundial da “Eras Tour” de Taylor Swift em Liverpool.

Jurgen Klopp treinou o time pela última vez no domingo

Klopp está pronto para viver sua vida pós-Reds depois de uma passagem impressionante pelo lendário time, com o qual conseguiu conquistar 9 campeonatos em diferentes ligas e competições, incluindo um Título da Premier League, uma coroa da Liga dos Campeões, uma FA Cup, duas Copas EFL, o Community Shield, uma SuperTaça Europeia e uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

Jurgen Klopp é um Swiftie

Como esperado, Klopp deu longas entrevistas com diferentes meios de comunicação, incluindo The Athletic, e quando questionado sobre que tipo de música ele gosta quando tem um momento para si mesmo longe do time, ele respondeu que se dividiu em músicas que fazem covers “Deixar pra lá” na frente do Anfield multidão e mais tarde disse que sua esposa Ulla comprou ingressos para eles assistirem à Eras Tour de Swift.

O Eras Tour está marcada para junho no Reino Unido e irá para Edimburgo antes da etapa da turnê em Liverpool, onde se apresentará nos dias 13, 14 e 15 de junho, depois seguirá para Cardiff e terá mais três datas em Londres.

Depois da Inglaterra, Taylor Swift irá para Dublin fará mais três showsentão ela viajará para Amsterdã e continuará em turnê para terminar a última etapa do Eras Tour em Vancouver, onde encerrará a empreitada de 21 meses.

Klopp levou o time ao seu 491º jogo como responsável pelo clube

Quando Klopp deu a notícia, ele usou as palavras mais gentis para tentar fazer as pessoas entenderem que seu tempo havia se esgotado e estava saindo por uma decisão pessoal “Adoro absolutamente tudo neste clube, adoro tudo na cidade, adoro tudo nos nossos adeptos, adoro a equipa, adoro o staff. é o que tenho que tomar. É que estou, como posso dizer, ficando sem energia..”