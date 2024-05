Taylor Swift e Kim Kardashian sendo bloqueadas em massa por causa da tendência viral de Gaza

Taylor Swift dar Kim Kardashian estão entre as maiores celebridades bloqueadas em massa nas redes sociais – e tudo isso tem a ver com a guerra Israel-Palestina, entre outras questões.

As duas superestrelas – que são, ironicamente, arquiinimigas – têm perdido uma tonelada de seguidores no Instagram e em outras plataformas nos últimos dias, o que está alinhado com uma tendência mais ampla que está varrendo a Internet agora… ou seja, , boicotando estrelas.