Taylor Swift e Travis Kelce desfrutam de jantar romântico e refúgio no Lago Como

O casal voou para o Lago Como, na Itália, para desfrutar de um jantar privado à luz de velas nos arredores da luxuosa villa do século XVII onde estão hospedados.

Apesar de seu status de lista A, o vencedor do Grammy e estrela da NFL manteve-se discreto… com Taylor vestindo um vestido de verão escuro e sobretudo e Travis usando uma camisa branca de manga comprida e calça preta para o passeio.

O casal parecia apaixonado como sempre… com Travis jogando o braço sobre o ombro de Taylor de uma só vez, e eles deram as mãos enquanto passeavam pelas ruas da cidade turística.

Travis já havia sugerido que estava viajando com sua namorada estrela pop, recusando-se a contar a seu irmão e co-apresentador do podcast, Jason Kelceonde esteve durante a gravação do último episódio de “New Heights”.