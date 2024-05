Taylor Swift e Travis Kelce não querem se separar por um momento – Onde foi sua mais recente escapadela romântica?

Travis Kelce e Taylor Swift estão gastando tempo de qualidade. Antes Kelce tem que se reportar ao treinamento com o Chefes de Kansas City, ele acompanha a namorada durante a primeira parte de sua turnê europeia e, entre os shows, o casal passa bons momentos juntos. Desta vez, o Lago de Como, na Itália, foi palco de um de seus encontros românticos.

O “Deixar pra lá” cantor e o Chefes tight end começou a namorar em meados de 2023. Desde então, ambos apoiaram as carreiras um do outro. Rápido participou de 11 de Kelce’s jogos da temporada de 2023, incluindo o Super Bowle Kelce acompanhou-a em várias de suas apresentações na América do Sul, Austrália, Cingapura e agora na Europa.

O Cidade de Kansas star esteve nos três shows da cantora em Paris, e ele não parava de promovê-la no podcast que ele apresenta com seu irmão, Jason Kelce. “Sua nova versão da Eras Tour, sugiro que todos assistam.” Travis disse no episódio mais recente de “Novas alturas.”

Durante o turbilhão do Turnê Eras, os pombinhos aproveitaram para conhecer um dos destinos turísticos italianos mais procurados. O Lago Como fica na região da Lombardia e é conhecido por suas paisagens espetaculares, spas e atividades recreativas.

A escapadela romântica de Taylor e Travis

O casal foi visto esta semana desfrutando de diversas atividades na cidade vizinha de Como. Fotografias publicadas por meios de comunicação internacionais e nas redes sociais mostram Rápido e Kelce dando um passeio noturno, com o jogador passando os braços em volta dos ombros dela ou de mãos dadas.

Em outra imagem, o casal pode ser visto desfrutando de um jantar ao ar livre à luz de velas em um restaurante local. Kelce está vestido com um moletom branco e calça preta, enquanto Rápido usa um vestido escuro no jantar e, durante a caminhada, usa um sobretudo preto.

O casal tem aproveitado ao máximo NFL fora de temporada e além de Kelce’s viagens à Austrália e Cingapura, eles compartilharam férias nas Bahamas e em Carmel-by-the-Sea, na Califórnia.

O que vem por aí para Kelce e Swift

A próxima parada do Turnê Eras está em Estocolmo, na Suécia, de 17 a 19 de maio, e posteriormente visitará Lisboa, Madrid e Lyon. A turnê continuará por diversas cidades da Inglaterra, Irlanda, Holanda, Suíça, Itália e várias outras antes de retornar à América.

Kelce, por sua vez, ainda tem algum tempo livre. O Chefes as primeiras atividades de equipe organizadas (OTAs) serão de 20 a 22 de maio e de 4 a 7 de junho. No entanto, essas práticas ainda não são obrigatórias. Os primeiros campos de treinamento obrigatórios estão agendados para 23 de julho.