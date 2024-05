Taylor Swift e Travis Kelce se beijam e posam para fotos em férias românticas na Itália

Taylor Swift e Travis Kelce não conseguiram tirar as mãos um do outro enquanto o casal favorito da América partia para uma escapadela na Itália.

O período de lua de mel parece estar forte para a dupla depois que eles foram vistos em um passeio de barco no icônico Lago de Como na quarta-feira.

Rápido34 anos, parecia relaxada e à vontade com sua outra metade enquanto saboreava uma merecida pausa na etapa europeia de sua Eras Tour.

Enquanto esperavam a chegada do barco, Swift e Kelce pegou a câmera e posou para algumas fotos com posturas bobas, fazendo sinais de paz para as câmeras. Em outra cena, Taylor passou os braços em volta do namorado estrela da NFL.

Rápido optou por um longo sobretudo bege para protegê-la da garoa do hotspot italiano. Por baixo, ela usava um vestido escuro e um par de sapatos de salto baixo da mesma cor.

Chefes de Kansas City extremidade apertada Kelcetambém de 34 anos, usava um elegante suéter xadrez preto e branco complementado por uma calça preta larga.

Eles foram vistos de mãos dadas enquanto desciam para as docas em frente à sua luxuosa villa, que supostamente custa US$ 21 mil por noite para alugar.

A cantora de “Cruel Summer”, que colocou a mão Kelcena bochecha de, então se inclinou para um beijo e eles se olharam nos olhos depois, sugerindo que ainda estão apaixonados um pelo outro.

A viagem romântica de Travis Kelce e Taylor Swift

O casal, que começou a namorar em setembro de 2023, fugiu para a cidade à beira do lago após Rápidoparada da turnê em Paris no fim de semana passado.

Swift e Kelce conseguiram manter sua localização escondida dos fãs, mas ficaram claramente felizes por serem vistos em público no passeio de barco, apesar do tempo chuvoso.

Isso acontece dias depois de eles terem sido capturados jantando à luz de velas fora de sua villa, bebendo vinho juntos enquanto contemplavam o deslumbrante lago no norte da Itália.

No entanto, todas as coisas boas chegam ao fim – e Kelce só tem um tempo finito com sua namorada, já que Kansas City deve retornar para atividades de equipe organizadas (OTAs) na próxima semana, com os dois primeiros sets acontecendo de 20 a 22 de maio e de 28 a 30 de maio.