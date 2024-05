Taylor Swift e Travis Kelce se beijam em passeio romântico de barco na Itália

Taylor Swift dar Travis Kelce não deixou o mau tempo atrapalhar sua escapadela romântica no Lago Como … exibindo um PDA sério em um barco, onde estavam apenas os dois.

Confira essas fotos incríveis… a cantora e a estrela da NFL se beijam docemente enquanto desfrutam de um passeio de barco na pitoresca cidade turística italiana. Taylor, vestido com um vestido preto e sobretudo bege, abraça Travis… que se manteve aquecido vestindo um suéter preto e branco.

Não há dúvida de que Taylor e Travis gostaram do passeio … enquanto posavam alegremente para várias fotos para um fotógrafo que estava tirando fotos, tanto no barco quanto na doca do lago.

Taylor e Travis – que puderam ser vistos desembarcando do barco de mãos dadas – mais tarde aproveitaram um jantar romântico no restaurante Locanda La Tirlindana… um local popular no Lago Como, que pode ser acessado principalmente por navio.

Depois de terminar a refeição, o casal da lista A voltou ao barco mais uma vez… com Travis protegendo docemente sua namorada da chuva segurando um enorme guarda-chuva preto.

Este avistamento ocorre um dia depois de Taylor e Travis se mudarem um jantar romântico à luz de velas em uma villa do século XVII – e lá também eram só eles. Os pombinhos se reuniram no início da semana, quando Taylor iniciou com sucesso a etapa europeia de sua turnê “Eras” em Paris.



Infelizmente, as férias românticas do casal devem terminar em breve… já que o vencedor do Grammy subirá ao palco na Friends Arena em Estocolmo, Suécia, na noite de sexta-feira. Travis também precisa voltar para os Estados Unidos… já que Kelce Jam – o festival de música do astro do futebol – acontece no sábado e está quase esgotado. Sim, é 100% esperado que ele esteja lá.

Embora sua namorada superstar não esteja presente, Lil Wayne, Diplo dar 2 Chainz estão todos prontos para se apresentar no Anfiteatro Azura… então ele estará muito ocupado aqui nos Estados Unidos.