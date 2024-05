Taylor Swift estará com Travis Kelce no Festival de Música ‘Kelce Jam’ neste fim de semana?

Travis Kelceo tight end do Kansas City Chiefs, anunciou a escalação para o segundo torneio anual Kelce Jam festival de música, previsto para acontecer no próximo mês.

Kelce está “convidando pessoalmente toda Kansas City a continuar comemorando seus campeonatos consecutivos e lutar pelo direito à festa” no sábado, 18 de maio, segundo o site do festival.

Travis Kelce reage a Taylor Swift cantando “Karma is the guy on the Chiefs” em ParisParker Johnson

Os headliners deste ano são rappers Lil Wayne, Diplo e 2 Chainz, que são alguns dos “artistas favoritos do mundo” de Kelce. O festival do ano passado contou com Metralhadora Kelly e Rick Ross no palco principal.

“Foi tão fantástico que tive que fazer isso de novo este ano. Estou muito animado”, disse Kelce, 34, em entrevista ao The Hollywood Reporter publicada na terça-feira.

“Eu queria mantê-lo atualizado e novo, então este ano pedimos Lil Wayne, Diplo e 2 Chainz para vir e se apresentar.

“E, claro, ainda temos DJ Irie e meu cara, DJ EV, o cara da cidade natal. Temos que mostrar amor à cidade natal.”

Ele acrescentou: “Vai ser muito divertido e mal posso esperar para voltar e comemorar com KC. É incrível cada vez que nos reunimos para comemorar essas vitórias consecutivas (do Super Bowl). pela última vez.”

Taylor Swift comparecerá ao Kelce Jam?

Dado que a música é uma parte significativa da Kelcevida, muitos estão se perguntando se Taylor Swift fará uma aparição.

Porém, a cantora de “Anti-Hero”, também de 34 anos, tem parada programada em sua Eras Tour em Estocolmo, na Suécia, no mesmo dia do festival, por isso não comparecerá.

Kelce admitiu que aprendeu algumas coisas com Rápido sobre fazer um grande show. “Não tente ser Taylor, foi isso que aprendi”, brincou.

“Ela está em outra estratosfera. Ela é a melhor no que faz por uma razão. É porque ela é tão eloquente e tão focada em tudo que faz. E essa é a beleza disso.”

“Eu seria um tolo se tentasse aceitar tudo o que ela faz, além de apenas curtir as pessoas que aparecem”, acrescentou.

“Acho que isso é algo que eu provavelmente poderia aceitar: ela realmente se conecta com as pessoas para quem se apresenta, então eu aceito isso.”

Como comprar ingressos para Kelce Jam

Ingressos para Kelce Jam no Anfiteatro Azura variam de US$ 50 a US$ 250 para uma experiência VIP. O registro de pré-venda está disponível em KelceJam.com, e os ingressos estarão à venda nesta sexta-feira.

Se você não puder comparecer pessoalmente, Travis transmitirá o evento ao vivo através do Kelce’s e Kelce Jamcontas de mídia social.