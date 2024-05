Taylor Swift lança novas versões digitais do álbum ‘TTPD’ Day Billie Eilish Drops

Taylor Swift parece estar enviando um grande FU para Billie Eilish no dia em que BE lançou seu novo álbum – porque Tay lançou novas versões de seu próprio projeto (ecologicamente correto) simultaneamente.

Billie lançou seu último álbum “Hit Me Hard and Soft” na sexta-feira – que já estava agendado há um bom tempo… e enquanto todos os seus fãs estavam entusiasmados com isso, Taylor apareceu do nada na quinta-feira para anunciar três novos lançamentos digitais. lançamentos de “O Departamento de Poetas Torturados”.

Taylor está basicamente lançando o mesmo álbum, mas com três faixas bônus separadas… e isso significa três downloads separados para os fãs – o que sem dúvida afetará os números de streaming.

Claro… a razão pela qual isso é significativo é porque Billie meio que precisa da pista completa para si mesma – o que ela definitivamente tinha até cerca de 24 horas atrás, quando TS saiu do campo esquerdo com este anúncio. Alguns dizem que é uma coincidência… outros suspeitam que pode ser planejado.

Na verdade… há muita conversa sobre isso online entre as bases de fãs em duelo – como você pode imaginar, as tropas de Billie estão criticando Taylor como uma mesquinha “rainha capitalista”… mas os Swifties estão meio que encolhendo os ombros, com o sentir ser – tudo vale no amor e na música.

Lembrar… Billie meio que criticou Taylor há um mês, quando ela publicamente criticou artistas que constantemente relançam seus álbuns em vinil – algo que TayTay é explicitamente conhecido por fazer, explorando suas músicas com todo o valor delas – com BE chamando isso de prejudicial ao meio ambiente.

Enquanto ela mais tarde esclareceu sua crítica não era voltado para ninguém em particular… as pessoas não estavam acreditando – e agora, certamente parece que Taylor pode estar tentando atrapalhar o desfile de Billie.

Veja bem … Taylor está na Europa agora fazendo sua turnê e curtindo seu namorado Travis Kelce na Itália… então, à primeira vista, parece que esse relançamento digital foi planejado.