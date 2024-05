Taylor Swift no MCU? Rumores de uma participação especial de super-herói geram frenesi nos fãs

Rrumores estão girando isso Taylor Swift pode estar entrando no Universo Cinematográfico Marvel, e os fãs estão definitivamente entusiasmados com a possibilidade. De acordo com um relatório recente, o cantor e compositor supostamente se encontrou com o chefe da Marvel Kevin Feige para discutir um papel potencial no MCU. Esta notícia surge em meio a especulações de que Swift pode ter uma participação especial no tão aguardado filme Deadpool & Wolverine.

O relatório do insider Daniel Richtman sugere que Swift teve uma reunião com Feige para discutir um papel no MCU. Esta não é a primeira vez que Swift está ligada ao universo dos super-heróis. Os fãs há muito suspeitam de seu envolvimento depois que ela lançou a faixa “Endgame” em seu álbum ‘reputation’ de 2017, levando à especulação de que ela poderia aparecer em Avengers: Endgame de 2019. Embora isso não tenha se concretizado, a conversa sobre seu papel potencial no MCU persistiu.

Taylor Swift surpreende os fãs com performances inovadoras na etapa europeia da ‘The Eras Tour’

As especificidades do papel que Swift discutiu com Feige permanecem um mistério. No entanto, é importante notar que ela está atualmente no meio de sua enorme A Turnê Eras na Europa, o que poderia impactar potencialmente sua disponibilidade para um papel substancial. Além disso, Swift deve fazer sua estreia na direção com um filme para a Searchlight Pictures após a turnê, sugerindo que qualquer papel potencial no MCU provavelmente seria pequeno ou uma participação especial.

Fãs reagem aos rumores do MCU

Em resposta aos rumores, os fãs estão entusiasmados com a perspectiva de Swift ingressar no MCU. Um fã até comentou: “Posso ver Taylor Swift como uma super-heroína ou uma vilã legal no MCU. Ela tem talento e carisma para isso!”

Embora a possibilidade de Swift ingressar no MCU seja certamente intrigante, é importante abordar esses rumores com otimismo cauteloso. Como um fã apontou sabiamente: “Vou acreditar quando vir. Até então, aceitarei esta notícia com cautela”.

Quanto ao tão aguardado filme Deadpool e Wolverine, os rumores sobre a possível participação especial de Swift apenas aumentaram a empolgação em torno do projeto. Quer esses rumores sejam verdadeiros ou não, está claro que os fãs estão ansiosos para ver quais surpresas o MCU reserva, e a possibilidade de Swift se juntar ao universo dos super-heróis apenas aumentou a expectativa.