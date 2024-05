Técnico do Toronto FC entre os suspensos por confusão pós-jogo

O treinador do Toronto FC, John Herdman, e dois dos seus jogadores foram suspensos para o jogo de quarta-feira, em Nashville SC, na sequência de uma confusão pós-jogo com o New York City FC.

O goleiro Sean Johnson e o zagueiro Richie Laryea também foram suspensos por um jogo por suas peças em uma briga em campo com o NYCFC no sábado, anunciou o Comitê Disciplinar da Major League Soccer na quarta-feira. Laryea está se recuperando de uma lesão no tendão da coxa e teria ficado de fora de qualquer maneira.

“O Comitê Disciplinar da MLS continua avaliando o incidente e os envolvidos para medidas disciplinares adicionais e anunciará as conclusões completas e as sanções posteriormente”, afirmou a liga em comunicado.

O atacante do Toronto, Prince Osei Owusu, e o zagueiro do NYCFC, Strahinja Tanasijevic, receberam cartão vermelho cada um por seus papéis no conflito.

Eles também ficarão de fora das respectivas próximas partidas, com o NYCFC (5-5-2, 17 pontos) definido para enfrentar o Philadelphia Union (3-3-5, 14 pontos) na quarta-feira e o Toronto (6-5-1, 19). pontos) visitando Nashville SC (2-4-5, 11 pontos).